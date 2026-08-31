Авербух — о нейтральном статусе: непонятны критерии и те, кто принимает решения

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Серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух высказался о ситуации с недопуском ведущих российских фигуристов к международным соревнованиям.

Он заявил, что система получения нейтрального статуса от ISU непрозрачна и не имеет четких критериев.

«ISU пока не дает нейтральный статус паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Это вообще очень странная система, при которой нет никаких критериев и неизвестно, кто конкретно эти люди, которые принимают такое решение в ISU», — цитирует Авербуха «РИА Новости Спорт».

По его словам, две российские пары — Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Степанова/Иван Букин — до сих пор не получили нейтральный статус, хотя должны были участвовать в Олимпийских играх в Милане.

«Они же не были допущены ISU к Олимпийским играм, хотя должны были в них участвовать. С чем это может быть связано, вопрос не ко мне. Но это однозначно несправедливо», — добавил Авербух.

Напомним, ранее заслуженный тренер СССР Тамара Москвина сообщила, что ее подопечным Мишиной и Галлямову пока не дали нейтральный статус.

Тренер Степановой и Букина Александр Жулин также подтвердил, что его спортсмены продолжают ожидать решения.