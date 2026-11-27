Постановка диагнозов через ИИ и бесконтрольный прием антибиотиков опасны. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за ноябрь 2026 года рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Любовь Авдонина.

«У нас сейчас очень развит интернет и искусственный интеллект, но нужно все-таки пользоваться естественным интеллектом. Даже если вы что-то спрашиваете у ИИ, включайте логическое мышление. Жирную точку должен ставить врач с высшим образованием. Не нужно покупать антибиотики, которые вам кто-то посоветовал, даже если этому человеку антибиотики прописал врач. Нужно понимать, что врач прописал их ему с учетом его симптомов и заболевания и вам этот антибиотик может не подойти. Если вы заглянете в инструкцию, то увидите там множество противопоказаний. Бесконтрольный прием антибиотиков приводит к нарушению микрофлоры кишечника, нарушениям в усвоении питательных веществ, нарушается иммунный статус организма», – отметила Авдонина.

При частом приеме антибиотиков без рекомендации врача может выработаться устойчивость бактерий к препарату и в следующий раз лекарство может не помочь, предупредила она.