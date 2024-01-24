Аварию на водопроводе в Приволжском районе Казани обещают устранить завтра

Аварию на водопроводе по адресу: ул. Кул Гали, д. 27 в Приволжском районе Казани устранят завтра, 25 января. Об это сообщает администрация района.

«По информации МУП „Водоканал“, по состоянию на 24 января аварийные работы на сетях водопровода по ул. Кул Гали, д. 27 продолжаются. Данные работы ведутся круглосуточно и осложнены большой глубиной залегания трубопровода (более 5 метров), наличием в зоне производства работ смежных коммуникаций, в том числе высоковольтных кабелей, поэтому локальное устранение аварии не представляется возможным. Принимаются меры по перекладке аварийного участка. Ориентировочный срок завершения работ — 25 января», — говорится в сообщении.

В поселках Вишневка, Привольный и Салмачи для восстановления водоснабжения идут мероприятия по переключениям на сетях. Там водоснабжение планируют восстановить в течение сегодняшнего дня.

Автоцистерна с водой находится по адресу ул. Вязовая, д. 37 — д. 35. Через два часа она будет направлена по адресу ул. Знатная, д. 8 — д. 12, а затем по другим адресам, поступающим от граждан.

Ранее об изношенности инженерных сетей сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Потребуется вложение 200–300 млрд рублей, чтобы решить этот вопрос по республике в целом.