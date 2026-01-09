Авария на трассе Казань – Буинск – Ульяновск унесла жизни двух пассажиров легковушки

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на автодороге «Казань – Буинск – Ульяновск» в Самарской области. Авария произошла на 377‑м километре трассы, сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения – в месте, где это разрешено ПДД, – и столкнулся с большегрузом.

На месте происшествия скончались два пассажира легковушки. Водителя и еще одного пассажира легкового авто доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.