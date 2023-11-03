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Руc Тат
Общество 3 ноября 2023 06:00

Аварийный участок водопровода по ул.Родины в Казани заменят в 2024 году

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Замена аварийного участка водопровода по ул.Родины, д.20 завершится в следующем году. Об этом рассказали в Комитете ЖКХ исполкома Казани.

Жильцы близлежащего жилого комплекса пожаловались на частые отключения холодной воды.

Как отметили в исполкоме, перебои с водоснабжением вязаны с проведением ремонтных работ на водопроводе. «Как сообщает Комитет ЖКХ, замена аварийного участка сети планируется в следующем году», — добавили в мэрии.

#водопровод #отключение воды
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