Аварийный участок водопровода по ул.Родины в Казани заменят в 2024 году

Замена аварийного участка водопровода по ул.Родины, д.20 завершится в следующем году. Об этом рассказали в Комитете ЖКХ исполкома Казани.

Жильцы близлежащего жилого комплекса пожаловались на частые отключения холодной воды.

Как отметили в исполкоме, перебои с водоснабжением вязаны с проведением ремонтных работ на водопроводе. «Как сообщает Комитет ЖКХ, замена аварийного участка сети планируется в следующем году», — добавили в мэрии.