Аварийный дом 51/01 в Челнах сдадут после 18 лет ожидания

В следующем месяце в Набережных Челнах планируют сдать после восстановления два проблемных подъезда дома №51/01. Сегодня ремонтные работы ведутся в 17 квартирах, готовность объекта составляет 80%. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Накануне мэр Наиль Магдеев посетил объект и ознакомился с реконструкцией двух подъездов в жилом доме.

Он напомнил, что история началась в 2004 году, когда подъезды №38 и 39 были признаны аварийными, жильцов переселили в дом №58/12. Из-за отключения тепла в аварийных квартирах страдали жители соседних подъездов. Они жаловались на промерзающие стены и холод в зимнее время года.

Для восстановления дома специалисты оценили его состояние, подготовили проект укрепления фундамента и необходимых ремонтных работ. Сегодня строители доложили, что готовы уже в конце апреля этого года сдать помещения. Планируется, что в отремонтированные квартиры заедут медики. Во всех квартирах заменены окна, в них — чистовая отделка. В кухнях — кафельная плитка.

«Это 17 квартир муниципального жилого фонда. Не исключено, что часть из них будет использоваться как служебное жилье для привлечения в наши больницы и поликлиники специалистов в области здравоохранения. Они могли бы временно пожить здесь, пока не приобретут жилье по социальной ипотеке», — пояснил Наиль Магдеев.

В рамках противоаварийных работ в 2016 году были выполнены работы по усилению основания и фундаментов подъездов №38, 39. Тогда мониторинг и обследования технического состояния конструкций подъездов показали прекращение деформаций и просадок фундаментов.