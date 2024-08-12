Аварийные службы Зеленодольска помогают восстанавливать водопровод в Лисичанске

Татарстан оказывает значимую гуманитарную помощь Лисичанску в восстановлении критически важной инфраструктуры. Аварийные бригады Зеленодольского водоканала занимаются ремонтом водопровода в городе. На днях заместитель премьер-министра Татарстана Фаниль Аглиуллин лично посетил место работ, чтобы проинспектировать деятельность бригады.

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Специалисты из Татарстана тесно сотрудничают с местными коммунальными службами. Представитель Лисичанского водоканала выразил благодарность за предоставленные материалы для ремонта инженерных сетей и высоко оценил профессионализм татарстанских специалистов.

Он подчеркнул, что эта помощь крайне важна для восстановления нормальной жизни в Лисичанске, особенно учитывая значимость водоснабжения для повседневной жизни горожан.