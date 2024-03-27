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Экономика 27 марта 2024 06:30

Аварийные работы на теплосетях Казани и Иннополиса обойдутся более чем в 8 млн рублей

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В Иннополисе проведут аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях стоимостью 8,3 млн рублей. Заказчиком выступает ООО «РСК», тендер размещен на портале госзакупок.

Работы затронут несколько участков: тепловод №16 от Казанской ТЭЦ-3 до жилого района «Салават Купере», от места врезки ОП-160 до объектов «Куст Мелиорация» по ул.Автосервисной в Казани, теплосети к дому №140г по Оренбурскому тракту, а также внутриквартальные сети теплоснабжения к 1-4-м кварталам ж/к Иннополис.

Планируется замена трубопровода, диско-повортных затворов, запорной арматуры и другие виды работ.

Общий срок выполнения работ — год с момента заключения контракта.

#тепловые сети #ремонт
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