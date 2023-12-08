Аварийные бригады из Татарстана восстановили системы отопления в 32 объектах Лисичанска

Татарстан дополнительно подготовил к приему тепла 32 объекта в Лисичанске, среди которых детский сад и 31 многоквартирный дом.

Специалисты подшефного региона ведут замену запорных арматур и аварийных труб. Работы выполняются дополнительно к основной задаче – помощи местным ЖЭКам в ликвидации аварийных ситуаций в городе.

Фото: © «Татар-информ»

«Работа продолжается. Стараемся на благо жителей, чтобы они эту зиму провели в комфортных условиях, в теплых квартирах», – отметил Николай Айдов инженерно-технический работник «Казэнерго».

Отметим, что Татарстан подготовил к приему тепла 100 многоквартирных домов в трех микрорайонах Лисичанска.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.