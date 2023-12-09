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Аварийные бригады из Татарстана ведут в Лисичанске работы по восстановлению теплопровода
Работы по восстановлению теплопровода Лисичанска усилены аварийными бригадами из Татарстана. Специалисты шефа-региона задействованы на одном из участков в районе РТИ.
Прокладка и сварка труб ведется без выходных несмотря на сложные погодные условия – в Лисичанске вторые сутки идет мокрый снег с дождем.
Параллельно с прокладкой трубопровода, часть специалистов из Татарстана продолжает восстанавливать систему теплоснабжения в многоквартирных домах Лисичанска.
На данный момент силами аварийных бригад к приему тепла подготовлены 31 МКД и одно дошкольное учреждение.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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