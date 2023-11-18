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ЛНР и Татарстан 18 ноября 2023 10:20

Аварийные бригады из Татарстана починили систему теплоснабжения в соцобъекте Лисичанска

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В Лисичанске подано тепло в еще один социально значимый объект. Систему теплоснабжения привели в порядок аварийные бригады из Татарстана,

Рабочие заменили аварийные участки трубопроводов и помогли запустить котельную.

Восстановление системы теплоснабжения города в ручном режиме курирует вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин. Кроме работы специалистов, прибывших из шефа-региона, под его контролем находится в целом вопрос по подаче тепла в городе.

Ранее, Евгений Варакин запустил тепло на два объекта здравоохранения Лисичанска.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

#ЛНР и Татарстан #Лисичанск
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