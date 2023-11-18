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Аварийные бригады из Татарстана починили систему теплоснабжения в соцобъекте Лисичанска
В Лисичанске подано тепло в еще один социально значимый объект. Систему теплоснабжения привели в порядок аварийные бригады из Татарстана,
Рабочие заменили аварийные участки трубопроводов и помогли запустить котельную.
Восстановление системы теплоснабжения города в ручном режиме курирует вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин. Кроме работы специалистов, прибывших из шефа-региона, под его контролем находится в целом вопрос по подаче тепла в городе.
Ранее, Евгений Варакин запустил тепло на два объекта здравоохранения Лисичанска.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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