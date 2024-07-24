Аварийные бригады из Казани и Челнов подготовят Лисичанск к отопительному сезону

Заместитель премьер-министра РТ Фаниль Аглиуллин вместе с первым замминистра строительства РТ Алексеем Фроловым встретились в Лисичанске с двумя бригадами ремонтников из Казани и Набережных Челнов.

Цель встречи – подготовка системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2024-2025 годов.

Фото: © «Татар-информ»

На совещании обсудили конкретные задачи по ремонту и обслуживанию теплосетей в многоквартирных домах. Специалистам из Татарстана поручили провести диагностику систем отопления и опрессовку аварийных участков.

Фото: © «Татар-информ»

Фаниль Аглиуллин подчеркнул важность сотрудничества с местными коммунальными службами и соблюдения техники безопасности при работе в Лисичанске.