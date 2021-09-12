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Ру Тат
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12 сентября 2021  10:49
Полина Шевчук

Аварийной посадкой самолета авиакомпании «Победа» в Казани заинтересовалась прокуратура

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Накануне в девятом часу вечера в аэропорту Казани аварийную посадку совершил Боинг-737 авиакомпании «Победа», следующий по маршруту Санкт-Петербург – Казань.  Предварительно установлено, что причиной посадки стала неисправность пневматики воздушного судна.

На борту находились 178 пассажиров и экипаж. Никто не пострадал.

Как рассказали в Татарской транспортной прокуратуре, сейчас проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

«При наличии оснований Татарский транспортный прокурор примет меры прокурорского реагирования», – пояснили в надзорном ведомстве.

 

#аварийная посадка #экстренная посадка самолета
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