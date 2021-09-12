Аварийной посадкой самолета авиакомпании «Победа» в Казани заинтересовалась прокуратура

Накануне в девятом часу вечера в аэропорту Казани аварийную посадку совершил Боинг-737 авиакомпании «Победа», следующий по маршруту Санкт-Петербург – Казань. Предварительно установлено, что причиной посадки стала неисправность пневматики воздушного судна.

На борту находились 178 пассажиров и экипаж. Никто не пострадал.

Как рассказали в Татарской транспортной прокуратуре, сейчас проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

«При наличии оснований Татарский транспортный прокурор примет меры прокурорского реагирования», – пояснили в надзорном ведомстве.