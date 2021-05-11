Аварийно-спасательное формирование АО «Транснефть — Прикамье» аттестовано Минэнерго РФ

Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ) АО «Транснефть — Прикамье» аттестовано комиссией Министерства энергетики РФ на ведение газоспасательных работ. Подразделение создано для обеспечения готовности предприятия к локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перед проведением аттестации каждый из спасателей прошел обучение в специализированном образовательном центре по тактико-технической, высотной и медицинской подготовке. Специалисты на практике отработали комплекс мер по сбору, прибытию на место аварии, разведке, поиску и эвакуации пострадавшего, развертыванию газоспасательной базы и оказанию помощи. Проверка готовности формирований к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации проводится один раз в три года.

Полученные знания работники АО «Транснефть — Прикамье» закрепляют во время проведения учебно-тренировочных занятий по ликвидации аварий и на практических занятиях, которые проводятся в соответствии с графиком.

Отраслевая комиссия Министерства энергетики РФ по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей нефтяной и газовой промышленности, а также иных отраслей топливно-энергетического комплекса подтвердила квалификацию ПАСФ АО «Транснефть — Прикамье». По итогам проверки получено свидетельство об аттестации.