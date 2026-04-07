Аварийная бригада из Татарстана устранила 38 порывов водопровода в Лисичанске за месяц

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В Лисичанске продолжают работу аварийные бригады из Республики Татарстан. В составе одной из них – мастер МУП «Водоканал» Казани Нурфис Зайнуллов, который находится в командировке в городе уже во второй раз.

За последний месяц специалисты устранили 38 порывов, переложили 64 метра водопровода и отремонтировали пожарный гидрант. В составе бригады шеф-региона – сварщик и два слесаря, сварочные работы ведутся практически ежедневно. При необходимости специалисты выходят и в выходные дни.

«В субботу работаем почти всегда, в воскресенье – если есть экстренные ситуации. Работаем по три-четыре заявки в день, в отдельных случаях технику делим между бригадами. Иногда один экскаватор на две бригады – работаем вместе на одном участке», – отметил мастер.

Часть объектов требует дополнительных усилий. На одном из участков из-за талой земли техника не смогла подойти к месту аварии.

«Экскаватор вяз, поэтому траншею протяженностью 15 метров пришлось раскапывать вручную», – говорит специалист.

В зависимости от сложности на устранение аварий уходит от нескольких часов до целого рабочего дня. Работы ведутся совместно со специалистами Лисичанского водоканала. По словам мастера, в целом задачи остаются привычными, однако уровень износа сетей здесь выше. С наступлением теплой погоды стало проще работать с грунтом, при этом количество порывов остается примерно одинаковым в разные сезоны.

Нурфис Зайнуллов работает в системе ЖКХ 20 лет. По его словам, участие в таких командировках – это прежде всего обмен опытом и возможность профессионального роста.