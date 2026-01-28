Аварийная бригада из Татарстана усилила работу по поддержке теплоснабжения Лисичанска

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В Лисичанске продолжает плановую работу аварийная бригада из Республики Татарстан. Специалисты АО «Казэнерго» с начала года выполняют восстановительные и профилактические мероприятия на системах отопления и водоснабжения жилых домов, обеспечивая стабильную подачу тепла в условиях пониженных температур и повышенной нагрузки на коммунальную инфраструктуру.

Бригада работает в тесном взаимодействии с местными энергетическими и коммунальными службами. Специалисты выезжают по заявкам, выполняют точечные аварийные работы в жилом фонде, помогают поддерживать циркуляцию теплоносителя и участвуют в обслуживании котельных и тепловых сетей. Это позволяет оперативно реагировать на возникающие нештатные ситуации и не допускать отключений тепла у населения.

Старший инженер АО «Казэнерго» Николай Айдов отметил, что сейчас ключевая задача – обеспечить устойчивую работу всей системы теплоснабжения.

«Мы работаем совместно с местными тепловиками – выезжаем на котельные, проверяем сети, помогаем с запуском оборудования. Важно, чтобы система работала в комплексе, без сбоев, тогда тепло стабильно доходит до домов и квартир», – рассказал он.

Слесарь аварийной бригады Сергей Казаков подчеркнул, что главная цель работы – обеспечить жителей теплом и водой:

«Мы устраняем конкретные проблемные участки, приводим в порядок стояки, помогаем восстановить подачу тепла в жилые квартиры. Работа идет постоянно, задача одна – чтобы люди были с теплом и водой».