Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Аварийная бригада из Татарстана проложила в Лисичанске 200 метров теплопровода
Аварийная бригада из Татарстана проложила в Лисичанске около 200 метров теплопровода и установила 10 отводов. Данный объем работ казанские специалисты проделали меньше чем за неделю.
Восстановление городской системы теплоснабжения, силами шефа-региона, продолжается в ежедневном режиме.
Напомним, прибывшие в Лисичанск татарстанские аварийные бригады, кроме своей основной работы – оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере ЖКХ, практически сразу по прибытии в город начали оказывать помощь местным ресурсникам в восстановлении теплового контура жилых домов и прокладке нового теплопровода в районе РТИ.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»