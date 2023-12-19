Аварийная бригада из Татарстана проложила в Лисичанске 200 метров теплопровода

Аварийная бригада из Татарстана проложила в Лисичанске около 200 метров теплопровода и установила 10 отводов. Данный объем работ казанские специалисты проделали меньше чем за неделю.

Восстановление городской системы теплоснабжения, силами шефа-региона, продолжается в ежедневном режиме.

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Напомним, прибывшие в Лисичанск татарстанские аварийные бригады, кроме своей основной работы – оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере ЖКХ, практически сразу по прибытии в город начали оказывать помощь местным ресурсникам в восстановлении теплового контура жилых домов и прокладке нового теплопровода в районе РТИ.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.