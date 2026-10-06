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На главную ТИ-Спорт 6 октября 2026 09:55

«Авангард» вывел Шарипзянова из списка травмированных

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«Авангард» вывел Шарипзянова из списка травмированных
Фото: hawk.ru

«Авангард» вывел защитника команды Дамира Шарипзянова из списка травмированных.

Капитан клуба пропустил первые 10 матчей «ястребов» в нынешнем сезоне на фоне восстановления после операции, перенесенной в межсезонье.

Дамир был признан самым ценным игроком прошлого сезона. Он набрал 67 (23+44) очков при полезности «плюс 28» в 66 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 10 (2+8) баллов за результативность при полезности «плюс 3» в 17 играх.

6 октября «Авангард» проведет выездной матч против «Автомобилиста».

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