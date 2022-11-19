«Авангард» вырвал победу у «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ в Омске

«Авангард» добился победы (2:1) над «Ак Барсом» в Омске в матче регулярного чемпионата КХЛ. Все шайбы в основное время были заброшены в третьем периоде.

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок сделал три изменения в составе. В запасе остались Артем Лукоянов, Кирилл Панюков и травмированный Никита Евсеев. Вместо них на лед вышли Дмитрий Кателевский, Константин Лучевников и Михаил Глухов.

Также отметим, что Александр Радулов и Вадим Шипачев были вновь разведены по разным звеньям. Вместо Шипачева в первом звене вышел Илья Сафонов. А сам Шипачев сыграл в одной тройке с Дмитрием Кагарлицким и Кириллом Петровым.

Перед заключительным периодом на табло горели цифры — 0:0. «Авангард» имел чуть больше голевых моментов. Однако, голкиперы обеих команд играли надежно. Одним из ярких эпизодов матча стала ледовая потасовка между форвардом «Ак Барса» Никитой Дыняком и игроком хозяев Павлом Дедуновым. Казанец завалил омича на лед.

В третьем периоде Зият Пайгин броском от синей линии вывел «Авангард» вперед — 1:0. Отметим, что этот защитник начинал свою карьеру именно в «Ак Барсе». Казанцы отыгрались в большинстве. Дмитрий Воронков забросил с пятачка свою первую шайбу в сезоне — 1:1.

В овертайме победу «Авангарду» принес точный бросок Владимира Ткачева – 2:1.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 21 ноября в Новосибирске против «Сибири».

«Авангард» – «Ак Барс» – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

1:0 Пайгин (Телегин, Дергачёв, 44:06)

1:1 Воронков (Радулов, Шипачёв, 48:46, 5х4)

2:1 Ткачев