«Авангард» выбил «Ак Барс» из первого раунда плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» вышел в полуфинал Восточной конференции КХЛ, обыграв (2:0) в шестом матче серии плей-офф казанский «Ак Барс». Команда Дмитрия Квартальнова завершила сезон, проиграв серию со счетом 2 - 4.

Первый период прошел с ощутимым преимуществом «Авангарда». Как следствие, Найт на 18-й минуте реализовал большинство, замкнув на пятачке точный пас Грицюка - 1:0. Омичи в первой трети матча значительно перебросали казанцев - 27:12, из них 13:8 в створ.

Во втором периоде характер игры не изменился. «Авангард» продолжал атаковать острее. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов несколько раз выручил свою команду, в том числе, при выходах один на один у своих ворот. Однако хозяева на последней минуте периода все же добились своего. Телегин от синей линии бросил точно в девятку, а Билялов был прикрыт игроком «Авангарда» и не мог заметить момент броска - 2:0.

В третьем периоде «Ак Барс» постарался перехватить инициативу, но защитники «Авангарда» и вратарь омичей Грубец сыграли надежно.

Во втором раунде плей-офф «Авангард» сыграет против магнитогорского «Металлурга». Первый матч серии пройдет на льду «Магнитки».

«Авангард» – «Ак Барс» – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

1:0 Найт (Толчинский, Грицюк, 17:50, 5х4)

2:0 Телегин (Цегларик, Береглазов, 39:41)