«Авангард» унизительно разгромил «Магнитку» в первом матче серии плей-офф КХЛ

«Авангард» с крупным счетом (8:1) разгромил магнитогорский «Металлург» на выезде в стартовом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии 1-0 в пользу омского клуба.

Уже в первом периоде омичи усилиями Телегина, Шарипзянова, Якупова и Прохоркина предопределили победу «Авангарда». После перерыва Лайпсик одну шайбу отыграл, но в дальнейшем «Авангард» забросил еще четыре шайбы. В составе «ястребов» Шарипзянов и Прохоркин оформили дубли, также голами отметились Семенов и Давыдов.

Следующий матч серии пройдет в Магнитогорске 20 марта.

Напомним, что в первом раунде плей-офф «Авангард» в шести матчах (4-2) выбил из розыгрыша Кубка Гагарина казанский «Ак Барс».

Металлург Мг – Авангард – 1:8 (0:4, 1:3, 0:1)

0:1 – 2 Телегин (Якупов, Цегларик)

0:2 – 6 Шарипзянов (Цегларик, Прохоркин)

0:3 – 13 Якупов (Береглазов, Цегларик)

0:4 – 16 Прохоркин (Сошников, Сведберг)

1:4 – 23 Лайпсик (Чибисов, Яковлев)

1:5 – 24 Семенов (Брюквин)

1:6 – 33 Шарипзянов (Цегларик, Семенов)

1:7 – 39 Прохоркин (Сошников, Сведберг)

1:8 – 46 Давыдов (Сошников, Якупов)