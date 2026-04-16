«Авангард» сегодня может завершить серию с ЦСКА в случае победы в пятом матче

Сегодня на льду «G-Drive Arena» в Омске состоится пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между местным «Авангардом» и московским ЦСКА. Текущий счёт в серии — 3:1 в пользу омичей, которые могут завершить противостояние уже сегодня.

«Авангард» уверенно провел регулярный чемпионат, финишировав вторым на Востоке. В первом раунде плей-офф омичи за пять матчей обыграли «Нефтехимик». В текущей серии они сначала взяли обе домашние встречи (3:0, 3:2), а затем обменялись победами с ЦСКА на выезде (3:2 в овертайме, 1:3).

ЦСКА в 1/8 финала уверенно прошел СКА (4-1 в серии). Однако в четвертьфинале он оказался на грани вылета, проиграв два стартовых гостевых матча, после чего сумели размочить счет лишь во второй домашней игре (2:3 ОТ, 3:1).

«Авангард» выиграл шесть из последних семи матчей и сейчас имеет домашнюю победную серию из трех игр. В родных стенах омичи обыгрывали ЦСКА пять раз подряд.

ЦСКА, в свою очередь, одержал лишь одну победу в четырех предыдущих встречах. В гостях армейцы побеждали только один раз за последние четыре матча.

Начало сегодняшней встречи – в 16:30 по московскому времени.