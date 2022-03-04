«Авангард» разгромил «Ак Барс» в Казани во втором матче серии плей-офф

«Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» во втором матче стартового раунда плей-офф со счетом 5:2. Омичи увеличили разрыв в серии до 2-0 в свою пользу. Противостояние продолжится до четырех побед одной из команд.

Уже на первой минуте матча защитник «Авангарда» Каски бросил от синей линии, а Сошников удачно подставил клюшку и открыл счет. Казанцы быстро восстановили равновесие на табло. Дыняк сделал выверенную передачу на пятачок, откуда Фер бросал почти в пустые ворота - 1:1.

«Авангард» вновь вышел вперед благодаря Найту, который удачно замкнул передачу на пятак от Грицюка. Однако, вскоре Глухов счет сравнял после передачи Лукоянова – 2:2.

В начале второго периода «Ак Барс» остался в большинстве, но гол забили «ястребы». Телегин убежал в одиночку к воротам хозяев и переиграл Билялова – 2:3. До конца периода «Авангард» еще раз забросил в меньшинстве. Защитник «барсов» Кэмфер потерял шайбу в своей зоне, а форвард «Авангарда» Дедунов замкнул в касание передачу партнера – 2:4. В третьем периоде гости забросили шайбу в пустые ворота – 2:5.

Отметим, что сегодняшний матч пропустил капитан «Ак Барса» Данис Зарипов и канадский легионер Джейсон Демерс. Вместо них первый матч в плей-офф провели защитники Кирилл Адамчук и Никита Лямкин.

Следующий матч серии команды проведут 6 марта в Балашихе. Начало игры в 17:00 по московскому времени.

«Ак Барс» – «Авангард» – 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

0:1 Сошников (Каски, Цегларик, 00:43)

1:1 Фер (Дыняк, 03:41)

1:2 Найт (Грицюк, Покка, 05:37)

2:2 Глухов (Лукоянов, Кэмпфер, 08:24)

2:3 Телегин (Найт, Шарипзянов, 23:59, 4х5)

2:4 Дедунов (Семёнов, 36:17, 4х5)

2:5 Сошников

Вратари: Билялов – Грубец