«Авангард» расторг контракт с Блэкером, который заключили в начале июня 2025 года

Фото: hc-avto.ru

«Авангард» объявил о расторжении контракта с защитником Джесси Блэкером по обоюдному соглашению сторон без выплаты денежной компенсации. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов». Примечательно, что договор с хоккеистом был заключен в начале июня 2025 года.

«⁠Мы понимаем, что решение расстаться с Джесси необычное: игрок даже не успел провести ни одной тренировки с нами. Но межсезонье – это период активной работы, единственное окно с возможностью что-то менять во благо команды, в целях усиления состава и оптимизации ситуации под потолком. Мы признательны хоккеисту и его агенту за то, что отнеслись к нашему решению с пониманием. Желаем Джесси успешного продолжения карьеры и всего самого наилучшего! А мы продолжим делать все, чтобы наша команда стала еще сильнее, следите за новостями», – прокомментировал расторжение контракта генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Напомним, в минувшем сезоне Джесси играл за «Автомобилист», за который забросил три шайбы и отдал 15 передач в 53 матчах КХЛ.

«Авангард» финишировал на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ сезона 2024/25. В первом раунде омичи победили действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург» (4-2). Во втором «ястребы» уступили будущему чемпиону «Локомотиву» (3-4). Впоследствии «железнодорожники» обыграли «Салават Юлаев» в полуфинале и «Трактор» (по 4-1) в решающей стадии.