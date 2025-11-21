news_header_top
21 ноября 2025

«Авангард» расторг контракт с Анселем Галимовым

Фото: hawk.ru

Омский «Авангард» сообщил о разрыве контракта с нападающим Анселем Галимовым. Согласно заявлению клуба в Telegram, решение было принято по обоюдному согласию сторон.

34-летний воспитанник «Нефтехимика» присоединился к «Авангарду» в сентябре нынешнего года после того, как провел предыдущий сезон в московском «Спартаке». За время, проведённое в составе омского клуба, Галимов принял участие в 16 матчах, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.

За свою карьеру в КХЛ Ансель Галимов сыграл 695 матчей, в которых набрал 228 очков (118 шайб + 110 передач) и показал полезность «+13».

