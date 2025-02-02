«Авангард» продлил контракт с Наилем Якуповым

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«Авангард» продлил соглашение с нападающим Наилем Якуповым. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов» в своем телеграм-канале.

Генеральный директор команды Герман Чистяков высоко отозвался об игроке, отметив его трудолюбие и характер.

«Якупов с первых же матчей после возвращения доказывает на собственном примере, что характером, трудолюбием, огромным желанием и, конечно же, мастерством, можно добиться многого. Именно такие лидеры нужны «Авангарду», и по этой причине мы были рады продлить контракт с Наилем еще на два сезона», – сказал функционер.

Напомним, Якупов присоединился к «Авангарду» по ходу текущего сезона. В данный момент на его счету 22 (11+11) очка и коэффициент полезности «+4» в 25-ти матчах. Форвард ранее уже выступал за омскую команду с 2020 по 2023 годы. С клубом он взял Кубок Гагарина в 2021 году.

В прошлом сезоне Наиль выступал за нижнекамский «Нефтехимик».