news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
6 апреля 2026

«Авангард» продлил контракт с Эндрю Потуральски на один сезон

Читайте нас в
Телеграм
Фото: hawk.ru

Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о продлении соглашения с нападающим Эндрю Потуральски. Новый контракт с 28-летним канадским форвардом рассчитан на один сезон.

Генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин прокомментировал подписание.

«Очень рады, что удалось достичь соглашения с Эндрю на следующий сезон. Он быстро адаптировался к лиге и стал приносить команде невероятную пользу. Помимо набора очков он хорош на любом участке площадки», — цитирует функционера пресс-служба клуба.

Сопин также отметил, что переговоры были непростыми. «Были некоторые нюансы при обсуждении контракта, но они не носили спортивный характер. Эндрю доволен условиями, которые мы создаем в нашей организации. Думаю, что в следующем сезоне он принесет еще больше пользы нашему клубу», — добавил генменеджер.

Потуральски проводит свой первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. За 72 игры форвард набрал 69 очков (27 голов и 42 передачи) при показателе полезности «+31». Таким образом, канадец стал одним из лидеров омской команды по результативности. Продление контракта свидетельствует о том, что клуб доволен его игрой и рассчитывает на него в будущем.

#ХК Авангард
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров