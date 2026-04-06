«Авангард» продлил контракт с Эндрю Потуральски на один сезон

Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о продлении соглашения с нападающим Эндрю Потуральски. Новый контракт с 28-летним канадским форвардом рассчитан на один сезон.

Генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин прокомментировал подписание.

«Очень рады, что удалось достичь соглашения с Эндрю на следующий сезон. Он быстро адаптировался к лиге и стал приносить команде невероятную пользу. Помимо набора очков он хорош на любом участке площадки», — цитирует функционера пресс-служба клуба.

Сопин также отметил, что переговоры были непростыми. «Были некоторые нюансы при обсуждении контракта, но они не носили спортивный характер. Эндрю доволен условиями, которые мы создаем в нашей организации. Думаю, что в следующем сезоне он принесет еще больше пользы нашему клубу», — добавил генменеджер.

Потуральски проводит свой первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. За 72 игры форвард набрал 69 очков (27 голов и 42 передачи) при показателе полезности «+31». Таким образом, канадец стал одним из лидеров омской команды по результативности. Продление контракта свидетельствует о том, что клуб доволен его игрой и рассчитывает на него в будущем.