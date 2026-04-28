«Авангард» примет «Локомотив» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина

Фото: hawk.ru

Сегодня в Омске состоится третий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Местный «Авангард» на своей площадке сыграет с ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

После двух сыгранных матчей, которые прошли в Ярославле, счёт в серии — 2–0 в пользу «Авангарда». В первой игре омичи победили со счётом 5:2, во второй — 3:1.

«Авангард» занял второе место на Востоке по итогам регулярного чемпионата, уступив лидеру («Металлургу») 6 очков. В первом раунде плей-офф омичи прошли «Нефтехимик» (4–1 в серии), во втором — ЦСКА (4–1).

«Локомотив» стал сильнейшим на Западе в «регулярке», опередив ближайшего преследователя на 10 очков. В 1/8 финала ярославцы выбили «Спартак» (4–1), в четвертьфинале — минское «Динамо» (4–0).

