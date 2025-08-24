«Авангард» подписал новый контракт с Джованни Фьоре

Фото: hawk.ru

Омский «Авангард» подписал новый однолетний контракт с форвардом Джованни Фьоре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Канадец перебрался в «Авангард» по ходу прошлого сезона из дальневосточного «Адмирала», в составе которого отыграл 30 матчей в регулярке, набрав 18 (11+7) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина 29-летний нападающий отдал одну результативную передачу в 13 матчах. Всего в КХЛ Фьоре провел 138 игр, в которых отметился 28 заброшенными шайбами и 34 передачами.

В Национальной хоккейной лиге Фьоре выступал за «Анахайм Дакс» и фарм-клуб калифорнийской франшизы. Затем был обменян в «Аризону Койотс» на Тревора Мёрфи. Играл за фарм-клуб «койотов».