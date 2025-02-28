«Авангард» официально оформил выход в плей-офф после поражения «Нефтехимика» в Хабаровске

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После окончания матча в Хабаровске, где «Амур» встречался с «Нефтехимиком» (5:4, стал известен еще один участник предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина. Им стал омский «Авангард».

На данный момент сибиряки набрали 59 игр и располагаются на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 72 очка.

На сегодняшний день выход в плей-офф себе обеспечили ярославский «Локомотив», московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, череповецская «Северсталь», минское «Динамо» на Западе. А также челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург» на Востоке.

За всю историю в КХЛ «Авангард» лишь однажды не попадал в плей-офф, в сезоне 2013/2014 гг.