«Авангард» обыграл ЦСКА на своем льду и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

В Омске завершился пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, в котором «Авангард» на домашней площадке принимал ЦСКА.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Уже на 35-й секунде игры Джованни Фьоре вывел омичей вперёд, а на 13-й минуте первого периода Дмитрий Рашевский удвоил преимущество. Во втором периоде командам не удалось поразить ворота, а на пятой минуте третьего периода Иван Дроздов забросил единственную шайбу армейцев.

Таким образом, счёт в серии стал 4–1 в пользу «Авангарда». В следующем раунде плей-офф омский клуб встретится с ярославским «Локомотивом».