«Авангард» обменял Филатьева в «Амур»

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Нападающий Александр Филатьев перешел из «Авангарда» в «Амур» в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов».

В минувшем сезоне Александр отыграл 35 матчей в регулярном чемпионате, где забросил две шайбы и отдал две передачи.

Напомним, в сезоне КХЛ 2024/25 «Амур» занял 11-е место в таблице Восточной конференции. «Авангард» же стал шестым на «Востоке». В первом раунде команда Ги Буше победила действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург» (4-2). В 1/4 «ястребы» уступили «Локомотиву» (3-4), который впоследствии взял чемпионство.