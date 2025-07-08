«Авангард» обменял двух нападающих на защитников «Лады»

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«Авангард» обменял в «Ладу» нападающих Илью Рейнгардта и Данила Башкирова на защитников Марселя Ибрагимова и Матвея Кривоножкина. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов».

«Мы понимаем, что линия обороны нашей команды нуждается в усилении. Марсель Ибрагимов должен добавить нам мощи, силы и агрессии, а также создать вариативность в сочетаниях защитников. Кроме того, мы испытываем потребность в «лимитчиках», игроках 2006 года рождения. Давно обратили внимание на Матвея Кривоножкина, габаритного перспективного защитника, и включили его в эту сделку с «Ладой». Работу по укреплению обороны продолжаем. Игрокам, которые покидают «Авангард», хотелось бы сказать спасибо за работу и пожелать удачи в дальнейшем!» – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в минувшем сезоне «Лада» стала 10-й в таблице Восточной конференции КХЛ в сезоне 2024/25. «Авангард» же стал шестым на «Востоке». В первом раунде команда Ги Буше победила действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург» (4-2). В 1/4 «ястребы» уступили «Локомотиву» (3-4), который впоследствии взял чемпионство.