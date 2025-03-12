«Авангард», «Локо», «Салават» и два «Динамо». Кто в КХЛ лучше всех готов к плей-офф

Плей-офф неумолимо приближается, и уже становится очевидным, кто из тренеров лучше всех подвел свою команду к Кубку Гагарина. Если в Казани лишь мучаются, то в Омске и Уфе на Востоке, а также в Минске, Москве и Ярославле набрали шикарные кондиции. Почему «Авангард», «Локомотив», «Салават» и два «Динамо» выглядят фаворитами – в материале «ТИ-Спорт».





Фото: hawk.ru

«Авангард»

Главной машиной для убийств на финише регулярного чемпионата однозначно стал «Авангард». Если в осенне-зимний отрезок сезона в Континентальной лиге не было никого, кто мог бы хотя бы навязать конкуренцию сухому, но уверенному как робот «Локомотиву», то ближе к весне все поменялось.

С приходом нового руководства «Авангард» мощно проапгрейдился, избавившись от прежнего наставника и нескольких не пригодившихся игроков. Макеев уехал в «Витязь», Линден Вей отправился в Швейцарию, Галиев – в ЦСКА. С приездом в Омск Ги Буше сюда потянулись и классные хоккеисты. Приехал Константин Окулов, вернулся Наиль Якупов, Никита Серебряков забетонировал вратарскую линию.

Нападение «Авангарда» заработало практически без осечек: легионеры вновь разбирают оборону соперников на молекулы. У Рида Буше уже 44 (26+18) очков, у Райана Спунера 36 (8+28) очков. Отличный сезон проводит Якупов, который после перехода в «Авангард» из «Куньлуня» уже набрал 34 (16+18) очков в 38 играх. А во вчерашнем матче наконец-то вышел после полугодичного восстановления Владимир Ткачев, который с набором формы только добавит фактурности нападению Омска. Ренессанс карьеры в Омске переживает Окулов, который практически не уходил со льда без очков после ухода из ЦСКА.

Оборона «Авангарда» тоже успокоилась и заиграла как в лучшие сезоны при Бобе Хартли. Ушли ошибки Дамира Шарипзянова – сейчас мы видим того самого капитана, который своей самоотверженностью добывал «золото» для «Авангарда» в 2021 году.

В двенадцати последних матчах «сибиряки уступили лишь однажды ЦСКА, да и то – в серии буллитов. А накануне разобрались с «Торпедо», отыгравшись с 1:3. А Владимир Ткачев забросил победную шайбу, показав виртуозный проход из своей зоны и, обыгравшись с Прохоркиным, отправил шайбу в ворота. Пожалуй, это главный сюжет недели в КХЛ. Пропустивший весь сезон форвард выходит, и в первом же матче разрывает оборону соперника, подарив волевую победу своей команде.

Сегодня у «Авангарда» максимально сбалансированной, быстрый и очень управляемый состав, который отлично понимает, что от него хочет опытный канадский наставник. Попасть под этот каток уже в первом раунде сегодня никому не пожелаешь. Но кому-то придется.

«Локомотив»

В феврале у команды Игоря Никитина наметились трудности, когда ярославцы потерпели череду поражений от конкурентов. Сначала последовали два подряд домашних поражения – от «Спартака» и СКА. А еще через одну игру «железнодорожники» вновь уступили «красно-белым» и «Металлургу в гостях. С тех пор ярославцы уступили еще четырежды в одиннадцати играх.

Есть все косвенные признаки, что ярославцы и сами устали от своей ежедневной, однообразной работы на льду, от которой хоккеисты вряд ли получают удовольствие. Спад – естественная стадия для каждой команды по сезону, но надо понимать, с чем он связан. Игроки «Локомотива» очевидно подустали от никитинского хоккея. Не последнюю роль в этом кризисе сыграла травма лучшего голкипера прошлого Кубка Гагарина Даниила Исаева, который пропустил полтора месяца. Как раз после его выбывания и пошли первые неудачи.

Но, тем не менее, это по-прежнему самая системная команда в КХЛ, против которой тяжело что-то противопоставить. Унизительное поражение в финале прошлого Кубка Гагарина точно должно подстегнуть команду с началом игр на выбывание. И уж там то эмоции команда Игоря Никитина в себе точно найдет.

У «Локомотива» все работает как часы. А после возвращения Исаева «Локомотив» уже очевидно набирает прежнюю уверенность. Ярославцы спустили пар после очень долгого периода побед, которыми пресытились, а после некоторых неудач вновь стали действовать с позиции голодного хищника. Первое место «Локомотива» в лиге по-прежнему заслужено.

«Динамо» Москва

После уверенных побед над «Локомотивом», «Динамо» на Западе будет не меньшим фаворитом, чем Ярославль. А того и глядишь – даже большим.

Да, в прошлом году бело-голубые были даже круче, когда финишировали в лиге первыми, а в плей-офф бесславно отлетели во втором раунде от «Трактора». В этом году Алексей Кудашов стал выстраивать команду несколько по иной формуле.

Помимо основных лидеров, как то – Сердик Пакетт, Максим Комтуа или Джордан Уил со Слепышевым, теперь у московской команды очень классные нижние звенья. Именно шайбы Артема Ильенко, Артема Михеева и Павла Кудрявцева помогли «Динамо» переламывать игры с «Локомотивом». Это тот фактор, который должен помочь бело-голубым наконец пробить первые раунды. Раньше «Динамо» сильно полагалось на свои забивные звенья, но ему не хватало крепких нижних троек, которые могли бы помочь, когда у звезд дела не шли.

Близко к безупречному стала действовать оборонительная линия «Динамо», и это учитывая, что Кудашов пока не может рассчитывать на одного из лидеров обороны Бреннана Менелла.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо-Москва»

До вчерашнего поражения от мотивированного «Нефтехимика» победная серия «Динамо» длилась пять матчей подряд с 19 заброшенными шайбами в них. Возможно, именно Динамо» станет тем самым главным открытием предстоящего плей-офф. Очень уж в классной форме подходят бело-голубые к играм на выбывание.

«Салават Юлаев» на кураже и желании прервать заколдованный первый раунд

Уфимский клуб сейчас «летает» на льду. Недавнее обновление контрактов со всеми лидерами – порой с весьма приятным прибавлением но новому соглашению – делает свое чудодейственное дело. Уфимцы выиграли уже пять последних матчей подряд. Очевидно, что с ментальным состоянием и уверенностью в своих силах сегодня у игроков «Салавата Юлаева» все в порядке. У хоккеистов Виктора Козлова есть ресурс не просто четко работать на льду, а творить и получать от этого удовольствие.

На сегодняшний момент Уфа обладает лучшей легионерской линией во всей лиге, как бы с этим не спорили в Омске. Джошуа Ливо в этом сезоне достиг просто космического уровня, далеко оставив позади всех в лиге по набранным очкам. У него уже фантастические 72 (44+28) очка в 57 матчах. У Хмелевского 51 (24+27), у Ремпала – 55 (29+26). Пока неясно, как остановить этих североамериканцев.

Сейчас «Салават Юлаев» – самая голодная и заряженная команда из числа сеянных на Востоке. Два вылета в первом раунде подряд в последних сезонах – лучший фактор, который только может быть у команды перед плей-офф.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

С другой стороны, именно заколдованный первый раунд и резвившийся комплекс перед ним может сыграть злую шутку над хоккеистами «Салавата Юлаева». Психология – штука коварная. Если дело не пойдет, то может случиться очередной казус.

«Динамо» Минск

Главной командой-открытием в феврале и марте стало минское «Динамо». Команда Дмитрия Квартальнова набрала невероятный ход и взяла в московском турне восемь очков из восьми возможных. «Зубры» поочередного разобрались с ЦСКА, «Витязем», «Динамо» и «Спартаком». Причем бело-голубых вынесли со счетом 5:0 а красно белых – 3:0. После чего вернулись домой и снова разобрались со «Спартаком» а потом и с питерским СКА. Так минчане не проигрывали девять матчей подряд!

В Минске наконец поймали тот элемент, которого «Динамо» не хватало для реальной конкуренции в плей-офф в прошлых сезонах. А именно стабильность. Таким образом минская команда уже забралась на четвертую строчку Западной конференции, что позволит ей комфортно начать плей-офф дома. При этом, до второго места всего 2 очка, которые команда Квартальнова точно способна наверстать. А это означает противостояние с СКА, от которого уже никто ничего серьезного не ждет.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо-Минск»

К концовке регулярки свои лучшие кондиции у минского «Динамо» набрали все линии. А вратарь Василий Демченко в феврале и вовсе выглядит лучшим на своей позиции во всей Континентальной лиге.

Возрастной лидер Вадим Шипачев набрал шикарную форму, попутно забросив трехсотую шайбу в КХЛ (в ворота «Спартака») и вышел на второе место среди снайперов КХЛ после Сергея Мозякина. А ведь в начале сезона 37-летнего хоккеиста едва ли не выгоняли из минской команды, ссылаясь на то, что его манера игры не подходит Дмитрию Квартальнову. Но к середине чемпионата все резко поменялось.

Фото на анонсе материала: пресс-служба ХК «Динамо-Москва»