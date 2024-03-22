Autodesk с 20 марта запретила российским компаниям использовать свой софт

Американская компания Autodesk, разработчик систем автоматизированного проектирования для строительства, проектирования и промышленного дизайна, с 20 марта запретила российским фирмам пользоваться своими программами. Соответствующее письмо получили ее партнеры в РФ, сообщает РБК.

«Вы не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги», — сказано в извещении, разосланном Autodesk.

Свое решение компания объяснила 12-м пакетом санкций Европейского Союза против России. Он запрещает продажу, поставку, передачу, экспорт или предоставление ряда услуг, в том числе софта для промышленного дизайна.

Autodesk официально объявила о приостановке работы в России еще в марте 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции. При этом ограничивать свою работу с некоторыми российскими организациями компания начала еще в 2014 году (из-за санкций). В октябре 2023-го было ликвидировано российское юрлицо американской фирмы — ООО «Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)».

По оценке исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина, в строительном проектировании доля продуктов Autodesk достигала 80–90%. При этом в машиностроении американский вендор занимал не более 50% рынка, уточнил заместитель генерального директора по науке АО «СиСофт Девелопмент» (разработчик строительного ПО) Михаил Бочаров.

Директор дивизиона BIM компании — разработчика инженерного программного обеспечения «АСКОН-Интеграция» Дмитрий Демин в свою очередь заверил, что сейчас в российском промышленном секторе программы Autodesk практически не используются.