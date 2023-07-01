Ярмарка, подворья и мордовские угощения: в Татарстане отпраздновали «Валда Шинясь»

У самого входа на выставку изделий народных умельцев гостей фестиваля встречала деревянная арка, украшенная орнаментом в виде солнца – главным символом праздника. Солнечный логотип был размещен повсюду, в том числе на баннерах, флажках и различных сувенирах.

Ярмарка удивляла многообразием и качеством изделий народного творчества. Здесь можно было встретить уникальные изделия из глины, керамики и дерева. Среди них – украшения, узорчатые полотенца, народные музыкальные инструменты и традиционные угощения – пастила и мед. Главной изюминкой ярмарки стали предметы, отражающие колорит мордовского народа, среди которых выделялся хоровод национальных кукол.

По словам мастеров, при изготовлении таких куколок умельцы вкладывают в них разный смысл – одни должны защищать дом от темных духов, другие – отводить сглаз или порчу, а третьи – привлекать удачу и счастье в жизни. «Каждый желает что-то свое», – отметила участница ярмарки Галина Глотова.

Для того чтобы погрузить многочисленных гостей фестиваля в богатую мифологию мордовского этноса, в празднике приняли участие старожилы села Кильдюшево – ростовые куклы Деда и Бабушки, а также учащиеся школ Тетюшского района, которые на импровизированной сцене разыграли сюжеты народных мордовских сказок.

Открылся «Валда Шинясь» театрализованным представлением, в котором зрителям рассказали об истории мордовского этноса, его культуре и дружбе народов, которые в мире и согласии проживают в Тетюшском районе Татарстана. Затем на сцену вышел глава муниципалитета Рамис Сафиуллов, поздравивший гостей праздника на двух языках – мордовском и русском.

«На протяжении десятилетий на территории Тетюшского района в мире и согласии живут представители разных национальностей, и сегодня как никогда важно сохранять культуру и традиции каждого народа. Ежегодно праздник «Валда Шинясь» позволяет каждому из нас прикоснуться к богатому историко-культурному наследию мордовского народа», – подчеркнул глава.

Приветствуя гостей фестиваля, депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов напомнил, что Россия – многонациональная страна, на территории которой проживают представители более 190 национальностей. «Как только человек перестает уважать традиции другого народа, он забывает и свою культуру. В нашей стране воспитывается уважение и толерантное отношение к каждому народу. Бережно храните традиции, родной язык и культуру – ведь именно в этом наше богатство», – поделился он.

Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова отметила в своем приветственном слове, что на протяжении многих лет республика является регионом, где в дружбе и согласии проживают представители разных народов. «Татарстан силен благодаря своим корням, и то, что досталось нам от предков, мы никак не можем посрамить, все традиции мы должны сохранить и приумножить. Большое спасибо жителям села Кильдюшево за то, что они превратили праздник в культурное достояние Татарстана», – подчеркнула Адгамова.

Главная цель праздника «Валда Шинясь» – показать многообразие мордовской культуры. Познакомиться с традициями и обычаями финно-угорского этноса гости фестиваля могли в национальных подворьях, где был восстановлен уклад крестьянской жизни, а также попробовав блюда народной кухни, в том числе омлет с мясом, калиновый пирог, овсяный кисель и пирог с повидлом.

«Мордовский народ – хранитель богатой истории и культурного наследия. В старину значительную роль в жизни мокша и эрзя играл национальный костюм. У мокшанок было принято носить широкие шаровары и рубаху, а вот эрзянские женщины предпочитали длинные рубашки, напоминающие платья», – рассказала представительница мордовской национальности Зинаида Клементьева.

«Рыбный стан» отразил быт местных рыбаков, а также познакомил гостей с историей рыболовного промысла мордовского народа. Здесь каждый желающий мог порыбачить, узнать секреты приготовления рыбных блюд и угостившись свежеприготовленной ухой и рыбой горячего копчения.

Завершающим аккордом праздника стало выступление самодеятельных творческих коллективов из районов Татарстана и соседних регионов, в том числе из Мордовии, Чувашии, Ульяновской, Оренбургской, Самарской областей и даже Краснодарского края. Талантливые артисты в национальных костюмах и в образах мифологических персонажей представили зрителям палитру мордовской культуры.