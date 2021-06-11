Aurus Senat опередил Bentley на премии «Автомобиль года»

Седан премиум-класса Aurus Senat татарстанского производства получил премию «Автомобиль года» в России, сообщают «Известия».

В номинации «Представительский премиум-класс» российский автомобиль обогнал знаменитые Bentley и Rolls-Royce.

Голосование проходило с 1 февраля, в нем приняли участие более миллиона россиян. Главными критериями оценки стали внешний вид машин, комфорт и технические характеристики.

Серийное производство Aurus началось в особой экономической зоне «Алабуга» с 31 мая текущего года. В запуске принял участие Президент России Владимир Путин. Он отметил, что серийный выпуск Aurus расширит присутствие российских автомобилей на международном рынке, а также позволит организовать высокотехнологичный экспорт. Всего на предприятии планируют выпускать до 5 тыс. автомобилей ежегодно.

Бронированный лимузин Aurus Senat является одним из основных служебных автомобилей российского лидера.