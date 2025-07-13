Аукцион проектов и бал меценатов: как совместить бизнес и искусство в Татарстане?

В чем разница между меценатом, благотворителем и инвестором, в чем главная проблема инициатив в сфере культуры в РТ, как соединить бизнес и культуру – эти вопросы обсудили предприниматели и арт-менеджеры за круглым столом в «Татар-информе». О том, что обсуждали и к чему пришли, – в материале культурного обозревателя Айсылу Хафизовой.





Знаменитое медресе «Мухаммадия», расположенное в центре Казани и ныне действующее, основано на средства купцов Галеевых.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Традиции татарского меценатства

Как известно, общественная поддержка медиа и образования способствовала формированию татарской интеллигенции и национального самосознания в XIX – начале ХХ вв. Купцы и меценаты создавали инфраструктуру для духовного, культурного и публичного развития татар – через школы, печать, театр, архитектуру. Хотя профессиональный татарский театр в начале XX века развивался без активной государственной поддержки, купеческие династии активно содействовали его становлению – через финансирование постановок, репетиций, сценического оформления, литературы и печати афиш.

История сохранила имена филантропов и меценатов, благодаря которым развивалась татарская национальная культура и поддерживалось образование. Это династии Утямышевых, Юнусовых, Айтугановых, Бурнаевых, Казаковых, Галеевых (Баруди). Купеческо-промышленнические династии активно жертвовали на строительство мечетей, медресе и поддержку образования.

Выходец Тобольской губернии Нигматулла Кармышаков‑Сайдуков (1829–1900) основал и содержал мусульманскую школу‑медресе (около 200 учащихся), библиотеку на 2200 томов, жертвовал средства выходцам из разных национальностей. Казанский купец Мухаметсадык Каримов в 1916 году по «духовному завещанию» выделил значительные средства на строительство медресе‑пансиона на улице, которую позже переименовали в Краснококшайскую. Филантропка Фатиха Аитова (1866–1942) основала в Казани начальную школу для бедных девочек, а затем женскую гимназию.

Фабрикант Закир Рамиев (Дердменд, 1859–1921) основал газету «Вакыт» и журнал «Шура», содействовал культурному развитию татарской интеллигенции. Благодаря промышленнику и филантропу Ивану Алафузову в Казани появился театр на русском и татарском языках. Купцы Апанаевы строили и содержали мечети и учреждения татарского светского высшего образования.

Знаменитое медресе «Мухаммадия», расположенное в центре Казани и ныне действующее, основано на средства купцов Галеевых. Благодаря меценатам заведение стало центром татарской религиозной и культурной жизни.

С тех времен в Казани зародилась устойчивая практика – творческие клубы, народные студии и городские «лаборатории» сначала возникали как чисто гражданские инициативы, а затем благодаря их популярности и культурному влиянию стали финансироваться государством и вошли в зону ответственности Министерства культуры РТ. Так участок «социального театра», фестивалей национальных ремесел и исторической реконструкции, который изначально развивался на энтузиазме активных горожан, превратился в официальную традицию: ежегодные гранты, ведомственные программы и выделение бюджетных средств обеспечили этим форматам стабильность, масштаб и преемственность.

Первый татарский игровой полнометражный фильм «Зулейха» (продюсер и режиссер Рамиль Тухватуллин) сняли в 2006 году благодаря партнерству агентства «Татмедиа» и Казанской студии кинохроники Стопкадр видео

Современная практика: от частных инициатив к поддержке государства

Министерство культуры РТ активно поддерживает новые тенденции в искусстве, финансируя лаборатории, премии, инфраструктуру и культурные бренды. Первый татарский игровой полнометражный фильм «Зулейха» (продюсер и режиссер Рамиль Тухватуллин) сняли в 2006 году благодаря партнерству агентства «Татмедиа» и Казанской студии кинохроники.

«Татнефть» традиционно является самым крупным и активным меценатом в сфере культуры. «Шарык клубы» реализован в 2000 году на стыке социальных инвестиций «Татнефти», грантов и пожертвований фонда «Живой город» и локального бизнеса, что позволило создать по‑настоящему инновационное пространство истории татарского театра. Спонсорами также стали ряд небольших IT-компаний и индивидуальных предпринимателей Старо-Татарской слободы, которые помогли с услугами монтажа, переводов и консультаций по музейным технологиям.

При поддержке нефтяного гиганта в 2012 году состоялась первая в Татарстане театральная лаборатория «Свияжск-Artель», появился первый иммерсивный спектакль «Анна Каренина» (проект Дианы Сафаровой в 2018 году). В 2020 году появился продюсерский проект Фонда «Живой город» (Дианы Сафаровой, Артема Силкина и Инны Ярковой) – театральная площадка MOÑ, которая впоследствии обосновалась в здании Национальной библиотеки РТ.

Частные инициативы получили государственную поддержку и дали начало дальнейшим лабораториям, иммерсивным спектаклям и «бродилкам» в государственных академических театрах и на объектах туристической инфраструктуры. В мае прошлого года горожанам и гостям показали иммерсивный променад «Иске татар мәхәббәт» на улице в Старо-Татарской слободе. Премьера в Альметьевском театре спектакля «Йорт» в формате site-specific (создаются для конкретного места) состоялась нынешней весной, а участники KazanForum увидели иммерсивный спектакль о татарской семье начала XX века.

За круглым столом в «Татар-информе» собрались представители бизнеса, менеджеры в сфере культуры и журналисты с целью возрождения традиций меценатства и адресной поддержки лучших инициатив и проектов в области культуры в Татарстане Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Новейшие инициативы в сфере популяризации городской татарской культуры

За круглым столом в «Татар-информе» на днях собрались представители бизнеса, менеджеры в сфере культуры и журналисты с целью возрождения традиций меценатства и адресной поддержки лучших инициатив и проектов в области культуры в Татарстане.

Опытом в области менеджемента проектов в искусстве поделились автор и руководитель интерактивных национальных проектов Фарида Бибарс, музыкальный продюсер и педагог Гузель Абульханова, руководитель оркестра театра Камала и фонда «Сфорцандо» Данияр Соколов, председатель Союза композиторов РТ Ильяс Камал.

Одна из участниц круглого стола – музыкальный продюсер Гузель Абульханова – стала активно привлекать внимание общественности к вопросам меценатства и спонсорства одной из первых в Татарстане. По ее словам, в 2000 году она проводила в Казани серию концертов авторского проекта «Классика и современность», где партнером проекта выступило местное некоммерческое партнерство. В 2005 году благодаря меценатской поддержке казанской аудиторской компании были записаны песни Шамиля Шарифуллина с оркестром. В 2007 году компания стала спонсором вечера фортепианной музыки «Фантазии» с Народным артистом РТ Рэмом Урасиным и проекта «Мост культуры Корея – Россия» (Казань – Челябинск) в 2010 году.

Музыкальный менеджер Данияр Соколов стал инициатором популяризации и доступности академической музыки. По его инициативе в августе прошлого года состоялся первый открытый концерт Молодежного симфонического оркестра SFORZANDO на набережной озера Кабан с бесплатным входом. Источником финансирования стали гранты Президента Российской Федерации, субсидии Министерства культуры Республики Татарстан и региональных властей. Фонд «Сфорцандо» также привлекает средства частных предприятий.

В Доме Муллина показали первый татарский иммерсивный спектакль «УнБеренче театр» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Продюсерский проект предпринимателя Фариды Бибарс – иммерсивный спектакль «Унберенче театр», представленный в июне нынешнего года в Доме купца Муллина в Старо-Татарской слободе, сочетает в себе элементы классического татарского театра-променада, музейного перформанса и интерактивного экскурса, погружая зрителей в атмосферу татарской интеллигенции и бытовую культуру конца XIX – начала XX века. Ей же принадлежит Чайный клуб «Татарское гостеприимство», который открылся в апреле ко Дню родного языка и дню рождения Габдуллы Тукая в качестве площадки для мастер‑классов по традиционным ремеслам, этнолекций и чайных церемоний на татарском языке.

Тенденции в татарской культуре очевидны: иммерсивность и интерактивность, вовлечение сообщества и внедрение городских историй, модернизация классики, перформансы новые пространства, цифровая доступность.

Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан (АПМСБ РТ) в 2005 году создала комитет по культуре, чтобы не только защищать бизнес-интересы, но и последовательно вкладываться в социально-культурное развитие республики, создавая новые «точки притяжения» для горожан и укрепляя связь предпринимательского сообщества с национальными традициями.

Фарида Бибарс: «Мы просто выходим на улицу с музыкантами, бесплатно там работаем. Дело не в деньгах. Татарстанцы хотят петь» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Посоветуйте достойных, мы найдем, как им помочь»

Фарида Бибарс отметила, что для реализации культурных проектов часто недостает финансов.

«При этом есть огромное количество меценатов и благотворителей, которые не знают об этих проектах. Творческие люди часто думают, что меценат – это что-то недосягаемое. А на самом деле есть меценаты, инвесторы и благотворители, но точки коммуникации нет», – считает она.

Предприниматель также с сожалением отметила, что татарская культура в сфере туризма сегодня представлена преимущественно деревенским наследием. Традиции городской интеллигенции и купечества не так ярко выражены, как могло бы быть. Она также отметила, что от туристов есть запрос именно на татарскую речь и даже на исполнение татарских народных песен.

«Мы просто выходим на улицу с музыкантами, бесплатно там работаем. Дело не в деньгах. Татарстанцы хотят петь. В Чайный клуб на Каюма Насыри можно прийти в определенный день и петь татарские песни. Приходят туристы, которые хотят вместе с нами попеть», – рассказала она.

Другую грань проблемы в области культуры обозначил Ильяс Камал. Он отметил, что часто академическое искусство, в создании которого участвуют профессионалы высокого класса, которое гораздо более энергозатратно, аудиторией ценится меньше, чем недорогие в реализации эстрадные проекты. Цена билетов на классические концерты в десятки раз ниже, чем у эстрадных программ. Он также отметил недостаток внимания СМИ к проектам классической музыки. «Мы проводили концерт на набережной озера Кабан, а зрителей было не так много», – посетовал он.

Ильяс Камал отметил, что часто академическое искусство, в создании которого участвуют профессионалы высокого класса, которое гораздо более энергозатратно, аудиторией ценится меньше, чем недорогие в реализации эстрадные проекты Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как известно, Ильяс Камал и Данияр Соколов занимаются возрождением нотного архива татарских композиторов. Как отметил руководитель оркестра, эта работа также нуждается в постоянной финансовой поддержке. Его мысль поддержала руководитель благотворительного фонда «Трамплин» Эльвира Галлямова, работающая с детьми с ОВЗ.

Благотворители, инвесторы и меценаты – как финансируется культура

Сферу бизнеса представляли Президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, директор КМДЦ «Клиника Нуриевых» Ильяс Нуриев, председатель совета директоров группы ведущих IT-компаний Татарстана, бизнес-тренер Риман Фатыхов. Последний высказал идею о том, что потребители охотно слушали бы композиции татарских авторов по популярной подписке, если бы на рынке было такое предложение. Фарида Бибарс подхватила идею цифровых носителей и озвучила идею размещения QR-кодов на татарский контент в гостиницах, кафе и туристических объектах, чтобы популяризировать культурное наследие Татарстана.

Риман Фатыхов высказал идею о том, что потребители охотно слушали бы композиции татарских авторов по популярной подписке, если бы на рынке было такое предложение Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как отметил главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, с точки зрения потребителя в республике реализуется большое количество проектов в культуре, горожанам и гостям города есть что посмотреть даже в летние месяцы. Он также предложил для дискуссии вопрос о том, насколько активно надо поддерживать финансово людей искусства, не будет ли это способствовать воплощению нежизнеспособных проектов.

Предприниматели и менеджеры культуры сошлись во мнении, что стоящие проекты поддерживать необходимо, и дело не только в финансах.

Данияр Соколов поделился опытом участия в международных конкурсах. Он отметил, что зарубежные конкурсанты приезжают на состязания на средства благотворителей, поддержка талантливых исполнителей за рубежом является традицией.

Обсуждение коснулось и способов спонсорской поддержки. Участники круглого стола сошлись во мнении: благотворительность не нуждается в огласке, меценаты оказывают поддержку проектам в области культуры, а инвесторы вкладывают деньги в культурные проекты с целью получения прибыли. Все способы поддержки культуры и общественных инициатив уместны.

Оксана Габидуллина: «Меценат выступает на равных с деятелями культуры. Поэтому меценаты должны стоять на сцене вместе с артистами!» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Акцент на меценатстве сделала руководитель НКО «Аплодирую стоя» Оксана Габидуллина.

«Меценат – это имя собственное. Гай Целий Меценат был человеком для особых поручений императора Августа. Он содержал школу молодых поэтов. И стали меценатами называть тех, кто конкретно поддерживал искусство, науку и культуру. Меценат выступает на равных с деятелями культуры. Поэтому меценаты должны стоять на сцене вместе с артистами!» – подчеркнула она и отметила, что меценатство – это не подаяние из сострадания, а выполнение неписаного долга перед человечеством. В этой схеме все устроено так, чтобы достоинство художника не прогибалось под тяжестью благодарности.

Чего хочет бизнес и как именно поддерживать инициативы в культуре

Ильяс Нуриев, известный в Татарстане бизнесмен со стажем 35 лет, считает, что меценатство и поддержка социальных проектов – неотъемлемая часть предпринимательской культуры.

Ильяс Нуриев: «У каждого предпринимателя наступает момент, когда он действительно зарабатывает столько денег, что он уже, по сути, не считает. Он понимает, что ему достаточно, появляются другие ценности» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«У каждого предпринимателя наступает момент, когда он действительно зарабатывает столько денег, что он уже, по сути, не считает. Он понимает, что ему достаточно, появляются другие ценности», – отметил он.

Глава ассоциации считает, что если академическое искусство убыточно, то это недоработка предпринимателей.

«Мы знаем, как сделать проект востребованным. У нас есть инструменты, с помощью которых мы анализируем потребности аудитории. Мы также можем влиять на формирование этих потребностей и сделать какое-либо явление модным, сделать это образом жизни», – сказал он.

Проблема лишь в том, что представителям бизнеса зачастую не хватает компетенций, чтобы определить качество проекта в культуре либо перспективность начинающего артиста. В этом вопросе бизнесу также требуется поддержка экспертов в области культуры.

Итоги круглого стола «Культура и предпринимательство. Возрождая традиции меценатства»

В ходе двухчасового обсуждения эксперты пришли к намерению создать площадку, где талантливые артисты и креативные проекты будут встречаться с представителями бизнеса. Ей может стать ежегодный аукцион, на котором они будут представляться по результатам конкурса, а руководители предприятий будут выбирать лучшие или наиболее перспективные для поддержки и финансирования.

В ходе двухчасового обсуждения эксперты пришли к намерению создать площадку, где талантливые артисты и креативные проекты будут встречаться с представителями бизнеса Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Рассматривается также возможность проводить бал меценатов, где будут награждаться активные члены Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, поддержавшие успешные проекты в области культуры.

Инициаторы этой коллаборации намерены также взаимодействовать с государственными институтами для эффективной реализации этой общественной инициативы.

Принято решение о разработке соответствующей документации к середине августа, когда состоится выездное мероприятие членов ассоциации.