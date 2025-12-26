Аудиторы выявили в Мензелинском районе нарушения по распоряжению муниципальным имуществом

В Мензелинском районе Татарстана по итогам проверки использования бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности в 2023-2024 годах и за девять месяцев 2025 года выявлены нарушения на 382,4 млн рублей. Из них случаи на 357 млн рублей связаны с распоряжением муниципальным имуществом, сообщает пресс-служба Счетной палаты РТ.

Аудитор Александр Якупов отметил, что доля межбюджетных трансфертов за указанный период в доходах бюджета района составила 3 млрд 272 млн рублей или 70%. Общая сумма проверенных средств составила 4,5 млрд рублей.

В частности, одно из нарушений заключается в том, что сети водоснабжения стоимостью 327 млн рублей, числящиеся в казне Мензелинского района и города Мензелинска, находятся в пользовании у ООО «Коммунальные сети» без заключения договорных отношений.

Кроме того, ООО «Чистый город» бесплатно эксплуатировало три трактора и навесное оборудование к ним, хотя техника была приобретена тремя сельскими поселениями района за счет полученных из бюджета Татарстана средств гранта на укрепление материально-технической базы объектов жизнеобеспечения сельских поселений. Какие-либо конкурсы или аукционы для передачи тракторов не проводились.

Глава Мензелинского района Айдар Салахов пояснил, что 100% акций предприятия «Коммунальные сети» принадлежат исполкому. К районной казне относятся 29 объектов инженерной инфраструктуры: сети водопровода, канализации, теплоснабжения. Работа их оформлению ведется последовательно, к концу 2027 года они должны быть переданы в виде единого имущественного комплекса.

«В Нурлате нашли форму, как безупречно это оформить – концессионные соглашения. Вам тоже надо по коммуналке выходить на концессию», – посоветовал глава Счетной палаты РТ Алексей Демидов. В ответ руководитель муниципалитета заверил, что район идет «по этому пути».

Помимо прочего, в районе некоторые земельные участки использовались без заключения договорных отношений и с неправильным расчетом арендной платы, проинформировал Александр Якупов.

Например, нефтяным компаниям для проведения геологических работ земельные участки были предоставлены без проведения торгов. При расчете размера арендной платы вместо коэффициента в 2% от кадастровой стоимости участков был применен коэффициент в 1,5%. В итоге муниципальный бюджет недосчитался около 1,5 млн. рублей.

Глава района рассказал, что ситуация вскоре будет исправлена: вопрос об установлении коэффициента в размере 2% депутаты рассмотрят в начале следующего года.

Иные замечания касались и частных земельных участков. ООО «Камские зори» предоставило в аренду компании «РИТЭК» для нефтедобычи «земли промышленности». Но эти участки разрешено использовать для сельского хозяйства, что означает пониженную кадастровую стоимость и пониженную ставку земельного налога – 0,3% вместо 1,5%. В результате бюджет недополучил 6,2 млн. рублей.

Более чем втрое оказалась завышена стоимость приобретаемых в рамках ремонта систем наружного освещения светильников: в 2024 году они оплачивались из местного бюджета по цене 15 172 рубля, хотя фактически стоили 4582 рубля. Общая сумма удорожания составила 2,3 млн рублей.

В завершении обсуждения Айдар Салахов сообщил, что подлежит устранению 94% от суммы выявленных нарушений. Счетная палата РТ направила ему представление и передала материалы проверки в прокуратуру Татарстана.