Аудиторы РТ выявили нарушений на сумму 136 млн рублей при реализации программы мелиорации

Общий объем нарушений по итогам проверки использования средств бюджета РТ, выделенных в 2020-2021 годах и январе-мае 2022 года на развитие мелиорации земель сельхозназначения, составил 136 млн рублей. Такие данные были приведены на коллегии Счетной палаты РТ.

Председатель Счетной палаты республики Алексей Демидов подчеркнул, что в регионе большое внимание уделяется развитию мелиорации. «В последние годы на развитие данной отрасли из бюджета Татарстана ежегодно выделяются значительные средства», — сказал он.

Так, в проверенный период подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» была профинансирована на сумму 1 млрд 699 млн рублей.

Наибольшие финансовые нарушения выявлены при заключении госконтрактов на капитальный ремонт объектов мелиорации. «Фактически на шести объектах осуществлялось новое строительство, — сообщил руководитель проверки аудитор Александр Якупов. — При этом объекты не поставили на учет, не включили в реестр госсобственности и не передали муниципальным образованиям. Общая стоимость 7 неучтенных объектов составила 123,3 млн рублей».

По фактам нарушения бухгалтерского учета составлено два протокола об административном правонарушении.

Проверка выполнения работ по заключенным контрактам выявила их завышение на 1,9 млн рублей.

По результатам контрольного мероприятия направлено представление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. Материалы проверки передаются в прокуратуру Татарстана.