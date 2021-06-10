Аудитория телеканала «ЮВТ-24» после перезагрузки выросла на 25%

По данным исследования «Телесмотрение», с начала вещания нового телепроекта «ЮВТ-24» аудитория телеканала выросла на 25%.

Рост аудитории отмечен с февраля по май 2021 года по анализу тайм-слотов по суткам. Также увеличилось время просмотра зрителями передач телеканала. Расширился и охват, учитывающий количество тех, кто переключался на телеканал «ЮВТ-24». Если в феврале 25% телезрителей Альметьевска включали данный канал, то сейчас почти 30%.

Как показало исследование, зрители интересуются как локальными новостями юго-востока, так и всей республики, а также выходящей в дневное время передачей «Городская среда».

Перезагрузка телекомпании «Альметьевск ТВ», на базе которой создан «ЮВТ-24», состоялась 10 февраля этого года. Помимо города нефтехимиков, канал объединил информационные ресурсы всего юго-востока: в Азнакаеве, Бугульме, Бавлах, Заинске и Лениногорске.