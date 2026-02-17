news_header_top
Общество 17 февраля 2026 16:12

Аудитория приватных каналов в МАХ превысила 10 млн человек

Фото: © «Татар-информ»

Пользователи платформы МАХ за первую неделю после запуска новой функции создали более миллиона приватных каналов. Их общая аудитория уже превысила 10 миллионов человек, сообщает пресс-служба мессенджера.

В среднем в сутки пользователи открывают около 145 тысяч таких каналов. Пиковая активность пришлась на 12 февраля – тогда за один день было создано 276 тысяч приватных каналов. Один из авторов за неделю смог увеличить аудиторию с нуля до 56 тысяч подписчиков.

Функция создания приватных каналов стала доступна 10 февраля. Авторы могут приглашать подписчиков по индивидуальной ссылке – пользователи, перешедшие по ней, автоматически присоединяются к каналу.

При этом администратор может включить настройку «Заявка на вступление», и тогда доступ к каналу будет предоставляться только после одобрения заявки.

#мессенджер МАХ
