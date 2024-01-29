Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% — big data Tele2

Фото: пресс-служба Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, исследовал рынок приложений для онлайн-знакомств в 2022-2023 годах. Уникальная месячная аудитория дейтингов выросла на 18% по итогам 2023 года относительно января 2022 года и на 6% к началу 2023 года. Кроме того, на распределение пользователей повлиял уход заграничных приложений с отечественного рынка.

За прошлые два года аудитория пользователей дважды значительно перераспределилась между сервисами для интернет-знакомств. В январе 2022 года по значению месячной аудитории мобильного приложения (MAU) лидировала площадка Badoo — ею пользовалось 35% клиентов от общего количества пользователей дейтингов в исследовании. У Tinder и Mamba — по 26%, у LovePlanet — 9%. Первый раз изменения запустил уход с рынка лидера — Badoo. К январю 2023 года Mamba удвоила количество пользователей и вышла на первое место с долей 52%, в среднем аудитория прирастала месяц к месяцу на 8,6%. Второе место занимал Tinder с долей 20%, третье — LovePlanet с долей 10%.

Вторая волна миграции пользователей началась после ухода Tinder в конце июня 2023 года. К концу года доля Tinder сократилась до 3%, Badoo — до 4%. На этот раз пользователи перераспределились в основном в пользу сервиса «VK Знакомства». За полгода приложение «VK Знакомства» вышло на второе место по показателю MAU и заняло долю 26%. Вероятно, драйвером роста новой аудитории «VK Знакомств» стал летний VK Fest и приуроченное к нему продвижение приложения: к сентябрю MAU вырос в два раза. На третьем месте по итогам прошлого года LovePlanet — 11%.

В июне на рынке появился новый игрок — Twinby, на момент старта публичного продвижения с точки зрения MAU сервис занимал менее 1%, в нем было зарегистрировано 9 тыс. абонентов Tele2. К концу 2023 года сервис увеличил MAU в 9 раз, тем самым нарастил свою аудиторию до 3%. У приложения Pure по итогам 2023 года аудитория составила 1%.

Включенные в исследование приложения: Badoo, Bumble, Loveplanet, Mamba, Pure, Teamo, Tinder, Twinby, «VK Знакомства». Реклама. ООО «Т2 Мобайл»