Аудитория больше, чем у Олимпиады: на ПМЭФ подписали договор об «Играх Будущего» в Казани

Соглашение по организации «Игр Будущего–2024» в Казани подписали сегодня на полях Петербургского международного экономического форума. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Минспорта РФ Олег Матыцин, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и полпред Президента РФ в Приволжском округе Игорь Комаров.

«Цифровая трасформация определена Президентом страны, как одна из важнейших стратегических целей развития. В республике создана мощная ИТ-инфраструктура. В особой экономической зоне „Иннополис“ работает 323 инновационные компании. Важный проект Года цифровизации в Татарстане — создание нового ИТ-квартала. У нас есть опыт проведения конкурсов по инновационным направлениям», — заявил Рустам Минниханов после подписания.

Президент Татарстана заверил, что республика сделает всё, чтобы организовать первые в истории игры на высшем уровне.

«На правах куратора Приволжского федерального округа я всецело разделяю радость этой честной победы. Мы все знаем, как Татарстан умеет организовывать события. Но нужно согласиться, что сейчас впервые в мире будет инаугурационное мероприятие. 9 дней соревнований по 15 дисциплинам с глобальной аудиторией, предположительно в 7 раз большей, чем у Олимпийских Игр. Мы понимаем, какая огромная ответственность лежит на регионе, тем более что времени осталось мало, всего 1,5 года. Поэтому желаю успехов, в добрый путь!» — отметил Дмитрий Чернышенко.

«Сомнений не было, что Татарстан и Казань, как всегда, достойно представят свои возможности. С нетерпением будем ждать — меньше двух лет осталось — проведения соревнований. Я уверен, что, как и всегда, Татарстан достойно организует все мероприятия, и это действительно будут Игры будущего и с точки зрения содержания, и с точки зрения организации, и самого главного — духа соревнований и участников. А мы их будем ждать и помогать», — добавил Игорь Комаров.

Согласно заявке Казани для проведения основных дисциплин будет задействовано 8 объектов. Определены объекты транспортной инфраструктуры, объекты размещения (23 отеля + Деревня Универсиады), организация питания (в Деревне Универсиады + 2 000 точек общественного питания с различной национальной кухней в городе), медицинское обеспечение (по 4 направлениям), волонтерская программа (планируется привлечь более 2 000 активистов из 110 стран и 85 субъектов), культурная программа.

Проект «Игры Будущего» — принципиально новый спортивный продукт. В нём отсутствует привязка к национальному флагу и определённой территории. В соревнованиях могут участвовать клубы, состоящие из спортсменов любых национальностей, рас и взглядов. В его основе принцип объединения цифровой и классической спортивной активности.

Программа соревнований рассчитана на 9 дней и включает в себя 15 дисциплин. Спортивная программ включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие.

На право проведения «Игр Будущего» подали заявки 16 регионов. В шорт-лист вошли Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Казань и федеральная территория «Сириус». Накануне в рамках ПМЭФ было объявлено решение о проведении «Игр Будущего-2024» в Казани.