Аудитор Счетной палаты РТ назвал частые нарушения при реализации госзакупок

Процедуры закупок в Татарстане на сегодняшний момент являются достаточно прозрачными, однако Счетная палата РТ регулярно выявляет факты ненадлежащего исполнения заказчиками своих полномочий при размещении государственных и муниципальных заказов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал аудитор Александр Якупов.

Например, по итогам прошлого года в Счетной палате РТ по фактам размещения государственного муниципального заказа выявили нарушений на сумму 284 млн рублей. Это, в частности, завышение объема выполненных работ, принятие товара, не соответствующего условиям технического задания, закупка товаров вообще без проведения торгов и другие.

«То есть если мы посмотрим на структуру данных нарушений, можно говорить о том, что нередко нарушения могут содержать признаки злоупотреблений, халатности, а также признаки коррупционных проявлений», — отметил Якупов.

В пример он привел результаты прошлогодней проверки в поселении Солдакаево Нурлатского района. Тогда было установлено, что при его благоустройстве были использованы более дешевые материалы, что привело к завышению объема выполненных работ на 30% от стоимости контракта. По другому контракту в этом же поселении завышение составило 35%.