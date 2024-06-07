Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Аудитор Счетной палаты РТ назвал частые нарушения при реализации госзакупок
Процедуры закупок в Татарстане на сегодняшний момент являются достаточно прозрачными, однако Счетная палата РТ регулярно выявляет факты ненадлежащего исполнения заказчиками своих полномочий при размещении государственных и муниципальных заказов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал аудитор Александр Якупов.
Например, по итогам прошлого года в Счетной палате РТ по фактам размещения государственного муниципального заказа выявили нарушений на сумму 284 млн рублей. Это, в частности, завышение объема выполненных работ, принятие товара, не соответствующего условиям технического задания, закупка товаров вообще без проведения торгов и другие.
«То есть если мы посмотрим на структуру данных нарушений, можно говорить о том, что нередко нарушения могут содержать признаки злоупотреблений, халатности, а также признаки коррупционных проявлений», — отметил Якупов.
В пример он привел результаты прошлогодней проверки в поселении Солдакаево Нурлатского района. Тогда было установлено, что при его благоустройстве были использованы более дешевые материалы, что привело к завышению объема выполненных работ на 30% от стоимости контракта. По другому контракту в этом же поселении завышение составило 35%.
«Возможно, заказчик не мог, исходя из своих профессиональных навыков, распознать разницу применяемых видов материалов. В этой связи мы говорим о том, что при выполнении строительных работ такими заказчиками целесообразно использовать механизм строительного надзора, то есть привлечение третьих профессиональных организаций, которые бы осуществляли строительный контроль. Тем самым будут снижены риски таких необоснованных бюджетных расходов», — заключил аудитор Счетной палаты РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»