Аудиобейджи от билайна помогли на 29% повысить продажи кредитных карт банка «Открытие»

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Почему речевая аналитика лучше «тайных покупателей», что можно увидеть в личном кабинете аудиобейджей и как технологии распознавания голоса помогают защитить деловую репутацию, рассказывает Наталья Прокопец, руководитель Центра инноваций банка «Открытие».

Несмотря на то, что с каждым годом банки переводят всё больше процессов в онлайн, офисы сохраняют свою особую значимость во взаимоотношениях финансовых организаций с клиентами. От того, как происходит общение, зависит не только выполнение плана продаж, но и деловая репутация финансовой организации.

Задача — «тайное» сделать явным

Результат работы офиса зависит от многих факторов: месторасположения, сезона, личных качеств руководителя, профессионального опыта сотрудников и др. Поэтому управление розничной сетью требует детального анализа ситуации в каждой конкретной точке продаж.

«Мы искали инструмент, который создаст атмосферу, когда сотрудник будет „свободным художником“, сможет подходить к своим задачам творчески. И решили попробовать технологии речевой аналитики. Внедрение аудиобейджей от билайн бизнес стало для нас четвёртым — и наиболее успешным — пилотным проектом в этой сфере», — рассказывает Наталья Прокопец, руководитель Центра инноваций банка «Открытие».

Как работает аудиобейдж

Аудобейдж от билайн бизнес — это компактное устройство, которое удобно крепится на одежду. Благодаря встроенному акселерометру, бейдж автоматически включается, когда его надевают. Встроенный Wi-Fi-микрофон обеспечивает высокое качество аудиозаписи даже в шумных помещениях.

От знакомства к бизнес-KPI

Пилотный проект прошёл в пяти отделениях банка «Открытие» и длился четыре месяца. Чтобы предупредить клиентов о том, что ведётся аудиозапись, в каждом офисе разместили соответствующие стикеры.

В первые три недели проекта главной задачей было научить сотрудников носить аудиобейджи. На втором этапе руководители отделений прошли обучение, как работать с аналитикой в личном кабинете. И только потом для каждого офиса был установлен бизнес-KPI — рост предложений кредитных карт.

Количество больше, качество выше

После четырёх месяцев использования аудиобейджей продажи кредитных карт в пилотных офисах выросли на 29%. По словам представителей банка, это был феноменальный результат.

«Во время пилота мы поняли, что не должны использовать речевую аналитику во вред сотруднику, только во благо. Поэтому игнорировали на записи всё, что не относилось к общению с клиентами, изучали механику работы с клиентом, находили лучшие практики и тиражировали их», — комментирует Наталья Прокопец.

По результатам пилота было принято решение на следующем этапе масштабировать проект на 25% офисной сети банка «Открытие». Сегодня аудиобейджи от билайн бизнес используют более 440 сотрудников в 100 отделениях финансовой организации.

Подробнее о кейсе можно прочитать на сайте.

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