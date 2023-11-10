Аттракцион невиданной щедрости или уловка: что такое «Черная пятница» на самом деле

Сначала скидки на «11.11» захватили Китай, а за ним распространились и по всему миру

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Китай и Соединенные Штаты подарили российским маркетологам идею с распродажами в ноябре

Традиция устраивать грандиозные ноябрьские скидки пришла в Россию из-за рубежа. Неофициальный Всемирный день шопинга («11.11») впервые организовали 11 ноября в 2009 году на онлайн-площадках Alibaba Group. Сначала скидки на «11.11» захватили Китай, а за ним распространились и по всему миру.

У «Черной пятницы», которая пришла в Россию из США, история более долгая. Она проходит в пятницу после Дня благодарения. Маркетинговая суть акции заключается в том, чтобы американцы охотнее прощались с деньгами, покупая рождественские подарки. В этом году «Черная пятница» выпадает на 24 ноября.

В России первые подобные акции прошли в 2010-х годах. В прошлом году онлайн-продажи в «Черную пятницу» по сравнению с предыдущим годом выросли в 1,5-2 раза, сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли. Именно в интернете, через маркетплейсы и другие онлайн-площадки, россияне охотнее всего приобретали товары.

Более половины жителей страны заранее готовятся к грандиозным распродажам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что россияне надеются урвать на скидках?

Более половины жителей страны заранее готовятся к грандиозным распродажам, сообщили «Татар-информу» в Ozon. Каждый четвертый внимательно следит за рекламой или откладывает товары в «избранное», чтобы купить на скидках.

«Еще 14% опрошенных откладывают деньги на крупные покупки. Наши данные говорят о том, что россияне стали чаще использовать распродажи для крупных покупок. Если в прошлом году так делали 13% опрошенных, то в этом году — почти каждый пятый (17%)», — говорится в ответе Ozon для «Татар-информа».

По данным компании, самая популярная категория товаров в период ноябрьских распродаж осталась неизменной с прошлого года — это «Одежда и обувь» (44%). С шестого на второе место поднялись «Товары для дома» (40%). Еще россияне на скидках скупают мелкие гаджеты (наушники, пауэрбанки), смартфоны, мелкую бытовую технику и продукты питания.

Часть покупателей уже готовится к Новому году и семейным зимним праздникам Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«Электроника» и «Товары для дома» попали в число самых популярных категорий по итогам прошлогодней распродажи на «11.11» в KazanExpress, сообщили «Татар-информу» в компании. Там же часто покупали товары из категорий «Хобби и творчество», «Товары для взрослых» и «Строительство и ремонт».

На Wildberries в топе самых популярных товаров одежда, нижнее белье, косметика, книги. Часть покупателей уже готовится к Новому году и семейным зимним праздникам, покупая гирлянды, тематические пижамы, свитеры, носки и колготки.

Наиболее динамично растущие категории товаров во время акции «11.11» — детское питание (+40%), ювелирные украшения (+38%), игровые консоли и игры (+36%) и товары для праздника (+29%).

Дельный совет от Роскачества — это мониторить цены в преддверии распродаж Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Уловка маркетологов или реальный шанс сэкономить?

В Роскачестве считают, тратить деньги в сезон распродаж не лучшая идея. Дело в том, что в условиях экономического кризиса продавцы попросту не готовы скидывать цены. Кроме того, на ряд категорий вообще не может быть скидок в 50–90% от начальной цены, а ведь именно такими цифрами продавцы заманивают покупателей.

Дельный совет от Роскачества — это мониторить цены в преддверии распродаж. Если покупаете онлайн, то делайте скриншоты интересующего вас товара с изображением цен. Вероятно, что изначально цена будет завышена, а потом искусственно занижена. Отсюда и «грандиозные» скидки в 50-90%.

«Продавец надеется на то, что большинство покупателей не отслеживает динамику цен, а обращает внимание только на плашку „скидка“. Мониторинг прошлых лет по ряду товарных категорий и онлайн-услуг показал, что ряд продавцов действительно завышает цену в сезон распродаж», — говорится в сообщении Роскачества.

Эксперты советуют не полагаться на данные агрегаторов, которые сами анализируют стоимость товаров. Во время акции «11.11» и «Черной пятницы» они могут специально отключать функции мониторинга цены.

Маркетплейсы в свою очередь стараются сохранить свою репутацию и борются с вымышленными скидками. Например, скидка в акции на KazanExpress устанавливается от стоимости товара на момент вступления в подборку. По их словам, у маркетплейса есть некая «защита от псевдоскидок».

Самая популярная категория товаров в период ноябрьских распродаж осталась неизменной с прошлого года — это «Одежда и обувь» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Как не остаться у разбитого корыта после ноябрьских скидок?

Главный совет, который дают эксперты, – обращать внимание на подлинность сайтов: покупателя должны насторожить отличия в дизайне, текст с ошибками или слишком заманчивые предложения.

Еще об одной уловке продавцов предостерегли в Управлении Роспотребнадзора по РТ. Так, например, недобросовестные продавцы сбывают некачественный товар, а потом утверждают, что его нельзя вернуть. Санитарный врач Юлия Булатова подчеркнула, что любая покупка подлежит возврату и обмену, в том числе и купленный со скидкой.

Если после покупки акционного товара были найдены недостатки, потребитель имеет право требовать от продавца заменить его на товар аналогичной марки или другой марки с перерасчетом цены, или бесплатно устранить брак, а также покупатель может расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги за некачественную покупку.

Всемирный день шопинга открывает цепочку гигантских распродаж, которую будет венчать «Черная пятница» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Холодный ноябрь — это жаркая пора на маркетплейсах

Маркетплейсы не упускают шанс завлечь покупателей скидками, поэтому устраивают распродажи и на «11.11» и на «Черную пятницу». При том не по одному дню, поэтому одна распродажа буквально перетекает в другую. Например, на Ozon распродажа «11.11» началась в этом году раньше и проходит с 30 октября по 13 ноября, следом за ней сразу стартует распродажа «Черная пятница» — с 14 по 30 ноября.

«Распродажи для маркетплейсов — дни огромного трафика покупателей, потому что анонсы низких цен проходят загодя и люди заранее думают, что хотят купить в эти дни с максимальной выгодой», — сообщили «Татар-информу» в KazanExpress.

Так, с момента старта распродажи ежедневно на Wildberries покупатели приобретают более 16 млн товаров, что почти вдвое больше стандартных показателей.

На Ozon в прошлом году две ноябрьские распродажи привели более 1,8 млн новых покупателей, которые раньше вообще не делали покупки на площадке. Только за первые четыре часа акции, несмотря на ночное время, оборот маркетплейса превысил 1 млрд рублей.

Маркетологи старательно готовятся к ноябрьским распродажам, завлекая яркой рекламой, а селлеры – большими скидками Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«В акции был действительно ажиотажный спрос: число заказов в минуту в первую ночь превышало 18 тысяч — это в 3,6 раза больше, чем в 2021 году», — сообщили «Татар-информу» в Ozon.

Результатами акции «11.11» за прошлый год также поделился KazanExpress. Площадка обработала более 145 тысяч заказов. Общий объем выручки за «11.11» — 125 миллионов рублей, а средний чек — 860 рублей.

В целом маркетологи старательно готовятся к ноябрьским распродажам, завлекая яркой рекламой, а селлеры – большими скидками. Чтобы не остаться без копейки на карте, лучшим решением будет покупать только то, что действительно нужно. Для этого можно составлять списки запланированных покупок, добавлять товары в «Избранное» или делать скриншоты. Тогда вы будете в курсе изменения реальной цены и заметите, если она будет накручена.