Аттестацию в 2026 году пройдут 227 сотрудников Минюста и мировых судей Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Ежегодная аттестация государственных служащих началась в Министерстве юстиции Татарстана. Как сообщила начальник отдела кадров и государственной службы Татьяна Латыева, в 2026 году комплексную оценку пройдут 227 сотрудников министерства и аппаратов мировых судей республики.

По ее словам, аттестация позволяет оценить уровень профессиональной подготовки государственных служащих. Итоги процедуры дадут возможность определить сильные стороны каждого сотрудника и направления для дальнейшего развития, сформировать кадровый резерв, а также выявить потребности в обучении и повышении квалификации.

Первыми аттестацию в формате видеоконференции прошли 14 государственных служащих. В их числе – помощники мировых судей, секретари судебных заседаний, специалисты и заведующие канцеляриями из разных городов и районов Татарстана, включая Набережные Челны, Буинск, а также Кукморский, Лаишевский и Сабинский районы.