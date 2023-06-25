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АТОР заявила, что стоимость авиабилетов за рубеж вернулась к норме
Цены на билеты на зарубежные авиарейсы нормализовались после скачка 24 июня. Об этом рассказала Ассоциация туроператоров России.
«Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра. Очень дорого и неудобно лететь в Тбилиси и Белград. В остальном тарифы обыкновенные», — говорится на сайте АТОР.
Накануне ассоциация сообщала об отсутствии дефицита билетов на рейсы в зарубежные страны. Однако стоимость на некоторые из них повысилась по сравнению с утренними планками.
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