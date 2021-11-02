АТОР: Зарубежные туристы отменяют поездки в Россию

Иностранные туроператоры и их клиенты массово аннулируют или переносят туры с заездами на ближайшие даты в Россию, сообщила Ассоциация туроператоров.

По данным АТОР, это связано с тем, что в России нет регламента приема интуристов в новых условиях.

«Большинство приезжающих в Россию иностранных туристов вакцинированы. Но в России не действует QR-код, полученный за иностранную прививку. Поэтому на данный момент и, по имеющейся информации, после окончания нерабочих дней туристам будет недоступно посещение музеев, театров, так как для этого нужны QR-коды», – приводятся слова гендиректора компании «Тари Тур» Марины Левченко.

Пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней – постоянное ПЦР-тестирование.

В настоящее время основной поток туристов едет в Россию из ОАЭ, Катар, Индии, Германии, Швейцарии, Словении.

Новогодние заезды в Россию пока не аннулируются. Туристы ждут разъяснения ситуации с QR-кодами.